Евросоюз одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченную информацию, в том числе спутниковые снимки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, такой как спутниковые снимки. Первоначально соглашение будет действовать в течение одного года и может быть возобновлено, — информирует агентство.

Ранее бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project Пол Колбе заявил, что Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой. Он добавил, что взамен Анкара получит американские аналоги, а также возобновятся поставки F-35. Он напомнил, что покупка Анкарой российских вооружений вызвала резко негативную реакцию у Вашингтона.

Ранее сообщалось, что американские власти в настоящее время ищут в различных странах мира ЗРК российского или советского производства, которые ВСУ могли бы использовать для противодействия российской армии и авиации.