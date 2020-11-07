Ереван пытается создать видимость поддержки Москвы

6 ноября вице-спикер парламента Армении Ален Симонян и глава постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян прибыли с визитом в Москву. Детали поездки, которая продлится до 11 ноября, не разглашаются, однако сам факт её показателен: не сумев добиться эффективных действий со стороны Запада, армянский премьер Никол Пашинян, очевидно, не оставляет надежд «перетянуть» Россию на свою сторону в конфликте вокруг самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
На деле дела обстоят по-другому: Москва продолжает сохранять нейтралитет в вопросе Карабаха и указывать на то, что помощь в рамках ОДКБ будет оказана Еревану только в случае угрозы непосредственно территории Армении, на которую, как известно, никто и не претендует. Ереван апеллирует и к
Понятно, что Ереван в условиях пандемии, спада и без того завязанной только на внешние переводы экономики, неудач на фронте и активизации оппозиции действующему премьеру пытается прибегнуть к челночной дипломатии (нередко играя на противоречиях России и Запада и демонстративно
Российские журналисты хорошо помнят эпизод 2019 года, когда армянский премьер нанёс в Москву несогласованный визит — в момент уже утверждённого и плотного графика российского президента. Тогда, чтобы соблюсти традиции гостеприимства, Пашиняна спешно принял премьер-министр Дмитрий Медведев. Иначе главе правительства Армении пришлось бы довольствоваться контактами совсем другого уровня — разговором с не представляющими официальную власть политологами. Впрочем, в Армении потом говорили, что этот эпизод нашёл отражение уже в ходе визита российского президента в Ереван для участия в мероприятиях по линии ЕАЭС. В октябре 2019-го Никол Пашинян не приехал в аэропорт Звартноц встречать Владимира Путина,
Памятен и другой эпизод. В июне этого года армянский премьер отказался прибыть на парад Победы в Москву, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку в республике. Данный шаг вполне можно расценить как демонстративный, ведь чуть позже, когда ситуация с коронавирусом принципиально не изменилась, но зато начались июльские боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, Пашинян не преминул приехать в Минск, где добился отдельной встречи с новым российским премьером Михаилом Мишустиным.
Показательна в этом плане и позиция Еревана по вопросу возможной отправки миротворческого контингента в район НКР. Армения последовательно отказывается от иностранного посредничества, несмотря на предложения, в частности, от
Пашинян также регулярно
Очевидно, что цель Еревана — банально тянуть время в надежде, что международное сообщество, в первую очередь в лице России, сможет вновь «поставить на паузу» конфликт вокруг НКР путём сепаратных переговоров. Вместе с тем понятно, что внешнеполитическая активность армянского премьера направлена также и на внутреннюю аудиторию, среди которой растёт недовольство как спорными военно-политическими решениями, так и проседающими экономическими показателями.