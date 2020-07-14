Напряжённость на границе Азербайджана и Армении сохраняется. После обмена ударами 12 июля бои продолжаются: азербайджанское Минобороны официально сообщило о гибели двух высокопоставленных военных. Обострение, вероятнее всего, стало следствием пробуксовки дипломатических процессов — из-за неизменной позиции армянского руководства, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

Утром 14 июля Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле вооружёнными силами Армении села Дондар Гушчу Товузского района. Огонь, по данным ведомства, вёлся из крупнокалиберного оружия и артиллерии. Позднее стало известно, что в результате столкновений погибли по меньшей мере двое азербайджанский военнослужащих.

В ночь с 13 на 14 июля в Товузском районе продолжались ожесточённые бои. <...> Генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев убиты <...> утром, — сообщил замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Карим Валиев.

Ереван неохотно признаёт потери в ходе боестолкновений, однако совсем замалчивать гибель военных и уничтожение штабов и техники не может. Так, Минобороны Армении 14 июля заявило о смертельных ранениях майора, командира инженерно-саперной роты Гаруша Вемири Амбарцумяна и капитана Соса Пайлаки Элбакяна в северо-восточной части армяно-азербайджанской государственной границы.

Активная борьба идёт не только «на земле», но и в политической сфере. Минобороны Армении объявило о продолжении ежедневной боевой подготовки на границе с Азербайджаном и подняло в воздух истребители Су-30СМ, что дало лишний повод говорить о потенциальном вмешательстве российского вооружения в конфликт и целесообразности дальнейших поставок вооружения и военной техники Москвой Еревану в счёт кредитных средств. Несмотря на то что заседание ОДКБ, созванное в связи с обострением ситуации, перенесено на неопределённый срок, в организации призвали к немедленному прекращению огня. Другие международные институты выступили со схожими заявлениями.

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Другие международные институты уже призвали Азербайджан и Армению к деэскалации. С этих же позиций выступили и Соединённые Штаты. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус осудила боевые действия на границе и заявила о готовности Вашингтона помочь в «долгосрочном мирном урегулировании».

Впрочем, единства в американском истеблишменте не наблюдается. Учитывая серьёзное армянское лобби в США, некоторые политики открыто выступили на стороне Еревана. О поддержке Армении заявили, в частности, сопредседатель Комиссии по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллоне и сенатор Эдвард Марки. Оба давно известны своими взглядами, а Паллоне, например, неоднократно посещал Армению и Нагорный Карабах.

Заявления политиков произвели резонанс в армянском сегменте Интернета, но на их собственных страницах в соцсети многие комментаторы, напротив, встали на сторону Азербайджана, посоветовав «заступникам» из США лучше изучить историю конфликта двух стран. В целом же позиция Вашингтона в армяно-азербайджанском противостоянии, несмотря на лоббирование определёнными кругами интересов Еревана, изменений не претерпела.

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И даже если премьер Армении Никол Пашинян пытается использовать риторику своих американских сторонников, это едва ли окажет серьёзное влияние на ситуацию. Для США этот регион — периферия внешней политики, и Вашингтон не поддерживает ни с одной из сторон конфликта столь же тесные отношения, как Москва, напомнил в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. По его мнению, снижение градуса напряжённости в значительной степени зависит именно от России, а не от других стран или международных организаций.

Уже понятно, что ОДКБ будет проявлять равнодушие к нынешней ситуации. Что касается непосредственно России, то Москва уже выступила с чёткими заявлениями, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с азербайджанским и армянским коллегами. Поэтому очевидно, что российская роль в данном случае будет самая активная. Николай Силаев ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО

Как подчёркивает эксперт, обострение последних дней связано, вероятно, с неудачами на дипломатическом фронте. Если с приходом в 2018 году нового армянского руководства у многих появились надежды на то, что переговорному процессу будет придан новый импульс (это частично и произошло, но долго не продлилось), то сейчас вновь ясно: позиция Еревана в отношениях с Баку осталась неизменной. И то, что происходит сейчас, символизирует собой снижение ожиданий дипломатов и возвращение конфликта на прежние рельсы, заключает Силаев.

Другие опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что ОДКБ выгодна равноудалённая позиция от сторон конфликта, а Москва хотя и предпринимает посреднические усилия, не имеет очевидных рычагов давления на раскручивающих противостояние фигур. Поэтому её сдерживающая роль будет проявляться лишь в дипломатической активности — без каких-либо серьёзных санкций в отношении поддерживающих градус напряжённости игроков.