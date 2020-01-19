https://static.news.ru/photo/18c27302-3abb-11ea-bc37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара и Москва «решительно» завершили сделку по С-400.

Об этом сообщает РИА Новости. Турецкий лидер отметил, что сделку по приобретению зенитно-ракетных систем у России удалось осуществить, несмотря на давление.

Эрдоган в настоящий момент находится в Берлине, где принимает участие в международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии. В рамках мероприятия президент Турции встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что приобретённые у России ЗРС С-400 будут введены в строй в первой половине 2020 года. Против покупки российских ЗРС возражали США. В декабре 2019 года американский Конгресс в этой связи призвал госсекретаря Майкла Помпео ввести санкции в отношении Анкары.