Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара и Москва «решительно» завершили сделку по С-400.
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Эрдоган в настоящий момент находится в Берлине, где принимает участие в международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии. В рамках мероприятия президент Турции встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что приобретённые у России ЗРС С-400 будут введены в строй в первой половине 2020 года. Против покупки российских ЗРС возражали США. В декабре 2019 года американский Конгресс в этой связи призвал госсекретаря Майкла Помпео ввести санкции в отношении Анкары.
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