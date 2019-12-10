https://static.news.ru/photo/8cce2e92-1beb-11ea-959e-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов направить военных в Ливию при запросе ливийского правительства национального согласия (ПНС).

Существует некая охранная компания Вагнера из России, которая отправила в Ливию свои силы. Если Ливия сделает аналогичный запрос, обращённый к нам, особенно после подписания соглашения о военном сотрудничестве, мы можем отправить туда наших военных, — сказал Эрдоган.

В июле 2019 года власти Ливии задержали двоих граждан, которые оказались сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей. Власти африканской страны обвинили их в попытке вмешательства в выборы. Позже их перевели в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.

Один из задержанных, россиянин Максим Шугалей, может быть связан со структурами приближенного к российским властям бизнесмена Евгения Пригожина, которому приписывают финансирование «фабрики троллей» и ряда информационных агентств.

Поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) Ливии считает, что арестованные граждане России работали на ЧВК Вагнера.

Как ранее писал NEWS.ru, сообщения о находящихся в Ливии наёмниках из РФ не соответствуют действительности. Так считает глава российского МИДа Сергей Лавров.