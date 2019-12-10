Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов направить военных в Ливию при запросе ливийского правительства национального согласия (ПНС).
Существует некая охранная компания Вагнера из России, которая отправила в Ливию свои силы. Если Ливия сделает аналогичный запрос, обращённый к нам, особенно после подписания соглашения о военном сотрудничестве, мы можем отправить туда наших военных, — сказал Эрдоган.
В июле 2019 года власти Ливии задержали двоих граждан, которые оказались сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей. Власти африканской страны обвинили их в попытке вмешательства в выборы. Позже их перевели в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.
Один из задержанных, россиянин Максим Шугалей, может быть связан со структурами приближенного к российским властям бизнесмена Евгения Пригожина, которому приписывают финансирование «фабрики троллей» и ряда информационных агентств.
Поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) Ливии считает, что арестованные граждане России работали на ЧВК Вагнера.
Как ранее писал NEWS.ru, сообщения о находящихся в Ливии наёмниках из РФ не соответствуют действительности. Так считает глава российского МИДа Сергей Лавров.
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