Эрдоган рассказал о планах наладить поставку израильского газа в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с Израилем касаемо транзита голубого топлива в Европу. В ходе переговоров, назначенных на середину марта, главы государств собираются обсудить проект экспорта израильского газа в Турцию и следом — в страны ЕС. Информацию предоставило агентство Reuters.

Мы можем найти применение израильскому газу внутри страны и, помимо этого, приложить совместные усилия для его поставки в Европу. Даст бог, этот вопрос будет в повестке визита [президента Израиля Ицхака] Герцога в Турцию, — приводит слова президента агентство.

Согласно информации издания, об этих планах турецкий лидер рассказал по возвращении с Украины после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Отношения между странами остаются напряжёнными, поскольку Анкара осуждает «оккупацию» Израилем Западного берега реки Иордан и притеснение живущих в районе палестинцев.

Путём совместного решения по энергетике Эрдоган надеется улучшить взаимоотношения. В ноябре президент Турции позвонил свеженазначенному премьер-министру Израиля Нафтали Бенету, что стало первым телефонным разговором между представителями государств за годы.

Ранее Эрдоган предлагал своё посредничество в проведении переговоров между президентами России и Украины по ситуации в Донбассе. Отмечается, что таким образом Турция хочет «уладить разногласия» между двумя странами и принять участие в решении европейского кризиса.