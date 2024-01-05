Эрдоган предложил Зеленскому свое посредничество в переговорах с РФ

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил киевскому лидеру Владимиру Зеленскому свое посредничество в мирных переговорах с Россией, передает Telegram-канал «Страна.ua». Турецкий глава заявил, что «на Украине как можно скорее должен быть установлен режим прекращения огня».

Канцелярия турецкого президента обнародовала содержание телефонного разговора между политиками. В числе прочего Эрдоган также указал на важность зернового коридора, работу которого необходимо восстановить. По его словам, он «продолжает направленные на это дипломатические контакты».

Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия, чтобы остановить кровопролитие как на Украине, так и на палестинских территориях, и обеспечить постоянный мир, — отметила пресс-служба лидера.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что Зеленскому необходимо пересмотреть свое решение об отказе от переговоров. По словам эксперта, Киев и Москва должны собраться без посредников и довести до финальной стадии решения, предложенные ранее в Стамбуле. Все это будет своеобразным дипломатическим маневром, считает эксперт, поэтому не будет рассматриваться как уступка.

До этого Турция сообщила союзникам, что не пропустит в свои проливы в Черном море минные тральщики, которые Великобритания подарила Вооруженным силам Украины. В администрации Эрдогана отметили, что республика с 1936 года строго следует положениям Конвенции Монтре, а также сохраняет бескомпромиссность и принципиальную позицию на протяжении всего конфликта.