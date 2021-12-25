Эрдоган назвал Турцию «восходящей звездой» XXI века

Продуманная политика Турции делает её «восходящей звездой XXI века». С таким заявлением выступил перед функционерами правящей партии глава страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

Турция — это восходящая звезда XXI века, благодаря продуманной политике она стала одной из двух стран, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался положительным, — заявил президент Турции.

По его словам, рост ВВП Турции по итогам 2021 года достигнет двухзначного показателя. Кроме того, властям страны удалось избавиться от долга перед Международным валютным фондом. Если раньше задолженность составляла $23,5 млрд, то теперь государство ничего не должно фонду.

Помимо этого, власти также увеличили резервы Центробанка. Если в начале срока правления партии этот показатель составлял $27,5 млрд, то теперь он возрос до $120 млрд.

Ранее курс турецкой валюты резко вырос почти на 15% и достиг отметки 11,37 лиры за доллар утром 21 декабря, после очередного сильного обвала днём ранее. Такой рост эксперты связывают с заявлениями Эрдогана о будущем экономики страны. В частности, лидер объявил о чрезвычайных мерах по укреплению национальной валюты и поддержке граждан.