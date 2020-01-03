Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что войска страны направляются в Ливию. По его словам, они будут выполнять координационные действия.
Такое заявление политик
Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства, — подчеркнул он.
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия. Одним из главных союзников ПНС в этом конфликте выступает Турция. Как сообщал NEWS.ru, 2 января турецкий парламент одобрил отправку вооружённых сил в Ливию на помощь правительству Сараджа.
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