https://static.news.ru/photo/e1fd1e82-2ff0-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что войска страны направляются в Ливию. По его словам, они будут выполнять координационные действия.

Такое заявление политик сделал в интервью CNN Turk.

Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства, — подчеркнул он.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия. Одним из главных союзников ПНС в этом конфликте выступает Турция. Как сообщал NEWS.ru, 2 января турецкий парламент одобрил отправку вооружённых сил в Ливию на помощь правительству Сараджа.