Эрдоган: надежды Турции на обнаружение газа в Средиземном море возросли

https://static.news.ru/photo/4b6ca574-15f9-11eb-aa5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/RTErdogan

Обнаруженные Турцией запасы газа в Чёрном море увеличивают её надежды на бурение в Средиземноморье и поиски голубого топлива в данном регионе, рассказал глава республики Реджеп Эрдоган.

Обнаружение запасов газа объёмом 405 млрд кубометров в Чёрном море увеличило наши надежды на бурение в Средиземноморье, — заявил политик во время выступления в городе Кайсери. Трансляцию вёл официальный Twitter главы Турции.

Kayseri Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅÃ¼m Anahtar Teslim TÃ¶reni https://t.co/mqsbNy5NgK — Recep Tayyip ErdoÄan (@RTErdogan) October 24, 2020

Эрдоган в августе 2020 года сообщил о найденном в акватории Чёрного моря месторождении газа. Примерный объём запасов сырья оценивается в 320 млрд кубометров. В середине октября он рассказал про обнаружении новых запасов на месторождении в 85 млрд кубометров. Таким образом, общие запасы оцениваются в 405 млрд кубометров. Начало добычи запланировано на 2023 год.

Россия постепенно теряет турецкий рынок газа. Поставки «Газпрома» теснят конкуренты из других стран, а через несколько лет к ним может добавиться и голубое топливо с собственного месторождения Турции в Чёрном море. Только что на нём были обнаружены ещё запасы на 85 млрд кубометров. Месторождение может заработать уже через несколько лет и грозит оставить без полной загрузки новый российский газопровод «Турецкий поток».

Ранее NEWS.ru сообщал, что транспортировка газа по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) из Каспийского региона в Европу может начаться в середине ноября. TAP уже заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приёмного терминала на юге Италии. В данный момент завершается подготовка к запуску коммерческих операций.