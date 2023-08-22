Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Путиным

Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган (слева)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в РФ, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщило издание Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации главы государства. По информации газеты, речь будет идти о возобновлении зерновой сделки.

По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о «зерновом коридоре», — говорится в публикации.

Источник в администрации президента добавил, что Турция считает возобновление действия соглашения без участия России «нездоровым» шагом. По его словам, чтобы решить ситуацию наилучшим образом, советник главы государства Акиф Чагатай Кылыч отправится на Украину, а президент вместе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом в РФ.

Ранее источник в администрации Эрдогана опроверг сообщения, что Турция ведет тайные переговоры по черноморской инициативе. Все намерения Анкары предельно прозрачны, добавил он. Публикации западных СМИ, утверждающие об обратном, безосновательны и не стоят комментариев.

Турция намерена и дальше препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах, добавил источник. По его словам, попытки демонизировать страну не возымеют успеха.