Эпидемиолог назвал самоизоляцию из-за коронавируса бессмысленной

Шведский эпидемиолог, профессор Джон Гизек считает, что режим самоизоляции, который рекомендуют в рамках борьбы с коронавирусом, для большей части населения не имеет смысла и даже опасен.
По мнению эксперта, у властей нет абсолютно никаких доказательств, что такие жёсткие меры смогут сгладить пик заболеваемости, снизят смертность и позволят системе здравоохранения функционировать в нормальном режиме,
По мнению Гизека, в будущем коронавирус, вероятно, станет такой же частью обыденной жизни человека, как сезонный грипп, и повлиять на это невозможно. При этом принимаемые действия властей по ограничению граждан будут иметь опасные последствия. Как отметил эпидемиолог, уже сейчас лидеры ряда государств Восточной Европы пытаются сосредоточить в своих руках больше власти и демонстрируют диктаторские замашки.
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