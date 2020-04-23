Эпидемиолог назвал самоизоляцию из-за коронавируса бессмысленной

https://static.news.ru/photo/3eb698e4-857b-11ea-ba9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шведский эпидемиолог, профессор Джон Гизек считает, что режим самоизоляции, который рекомендуют в рамках борьбы с коронавирусом, для большей части населения не имеет смысла и даже опасен.

По мнению эксперта, у властей нет абсолютно никаких доказательств, что такие жёсткие меры смогут сгладить пик заболеваемости, снизят смертность и позволят системе здравоохранения функционировать в нормальном режиме, передаёт Al Arabiya.

По мнению Гизека, в будущем коронавирус, вероятно, станет такой же частью обыденной жизни человека, как сезонный грипп, и повлиять на это невозможно. При этом принимаемые действия властей по ограничению граждан будут иметь опасные последствия. Как отметил эпидемиолог, уже сейчас лидеры ряда государств Восточной Европы пытаются сосредоточить в своих руках больше власти и демонстрируют диктаторские замашки.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил мэрам городов, что посещение школ после возобновления занятий будет добровольным, писал NEWS.ru.