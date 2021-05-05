Елизавета II поздравила правнука от Меган Маркл с двухлетием

https://static.news.ru/photo/4cb2ea30-ae4f-11eb-9693-96000091f725_660.jpg Королева Елизавета II Фото: The Royal Family/facebook.com

Королева Великобритании Елизавета II в соцсетях поздравила своего правнука Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, с днём рождения. Мальчику исполнилось два года.

Желаем сегодня Арчи Маунтбаттену-Виндзору очень счастливого двухлетия, — говорится на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Пост сопроводили фотографией, сделанной в день, когда Гарри и Меган впервые представили миру своего первенца.

Принц Чарльз и его супруга Камилла также поздравили маленького Арчи. Знаменитый дедушка опубликовал в своих соцсетях фотографию с крестин внука.

Ранее стало известно, что Маркл выиграла судебную тяжбу с таблоидом Mail on Sunday, опубликовавшим её письмо отцу.

В октябре 2019 года принц и его супруга, ещё не отказавшиеся от статуса членов королевской семьи, объявили, что подают иск к изданию из-за публикации письма Маркл к отцу. Внук королевы Елизаветы II в длинном и эмоциональном заявлении обвинил британские таблоиды в том, что они травят его жену.

Издание настаивало на том, что послание писалось Маркл в соавторстве с бывшим тогда пресс-секретарём Кенсингтонского дворца Джейсоном Кнауфом. Однако судья Марк Уорби согласился с доводами юристов актрисы.