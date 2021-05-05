Елизавета II поздравила правнука от Меган Маркл с двухлетием

Королева Великобритании Елизавета II в соцсетях поздравила своего правнука Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, с днём рождения. Мальчику исполнилось два года.
Желаем сегодня Арчи Маунтбаттену-Виндзору очень счастливого двухлетия, — говорится на официальной странице королевской семьи в Instagram.
Пост сопроводили фотографией, сделанной в день, когда Гарри и Меган впервые представили миру своего первенца.
Принц Чарльз и его супруга Камилла также поздравили маленького Арчи. Знаменитый дедушка опубликовал в своих соцсетях фотографию с крестин внука.
Ранее стало известно, что Маркл выиграла судебную тяжбу с таблоидом Mail on Sunday, опубликовавшим её письмо отцу.
В октябре 2019 года принц и его супруга, ещё не отказавшиеся от статуса членов королевской семьи, объявили, что подают иск к изданию из-за публикации письма Маркл к отцу. Внук королевы Елизаветы II в длинном и эмоциональном заявлении обвинил британские таблоиды в том, что они травят его жену.
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