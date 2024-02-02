«Элементы Голливуда»: политолог об угрозах США ударить по иранским объектам Политолог Перенджиев: в угрозах США Ирану больше театральности

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Если США реально хотят нанести эффективный удар по иранским объектам в Ираке и Сирии, то он должен быть неожиданным, однако появление информации о возможных атаках в СМИ говорит о том, что в этих действиях Пентагона заложено больше театральности, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев. Он допустил, что американские военные нанесут удары, а потом «раскрутят из этого помпу».

Сирия и Ирак будут готовиться к этим ударам. Я бы сказал, это не столько удары военного характера, а военно-имиджевого. Здесь больше театральности, чем ставится задача их эффективности. Это своеобразное предупреждение, которое говорит о том, что США главное просто нанести удары, а потом их раскрутить и сделать из этого помпу. Элементы Голливуда, а не военное составляющее, — сказал Перенджиев.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщил, что в ближайшие выходные американские военные атакуют цели в Ираке и Сирии в ответ на налет на американскую базу в Иордании. По данным издания, среди их целей — иранские боевики и объекты. Удары будут многоуровневыми, то есть Вашингтон намерен совместить атаки с «невоенными мерами», чтобы показать Тегерану, что Белый дом не нацелен на эскалацию. Отмечается, что американская администрация хочет воздействовать на Иран, чтобы поддерживаемые им боевики прекратили нападения на Ближнем Востоке.