Эксперты заявили, что Facebook препятствовала соблюдению гражданских прав

https://static.news.ru/photo/f18a3d84-c150-11ea-9636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters via imago-images.de/Global Look Press

Компания Facebook прикладывала недостаточно усилий для борьбы с дискриминацией на своей платформе. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что был проведён независимый аудита политики компании, в ходе которого выяснилось, что приняла некоторые решения, которые стали препятствием для соблюдения гражданских прав. В частности, у Facebook отдаётся приоритет свободе слова, а не пресечению дезинформации.

Приоритизация свободы выражения над всеми другими ценностями, такими как равенство и отсутствие дискриминации, вызывает глубокую тревогу, — цитирует отчёт РИА Новости.

При этом утверждается, что на платформе политики освобождались от всякой ответственности за свои слова, что позволяло им распространять дезинформацию, вредоносные и противоречивые сообщения и даже призывы к насилию. Кроме того, социальная сеть неоднократно подвергается критике за то, что у нее не было инфраструктуры для работы с гражданскими правами.

Некоторое время назад ряд крупных компаний, в числе которых Coca-Cola, Unilever и другие, объявили о приостановке размещения рекламы в Facebook из-за отсутствия достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Бойкот поддержали влиятельные правозащитные организации США.

Ранее NEWS.ru писал, что соцсеть уже потеряла из-за бойкота $7,2 млрд, а её акции упали на 8,3%. Глава Facebook Марк Цукерберг пообещал изменить политику социальной сети в отношении вызвавшего нарекания бизнеса и правозащитников контента.