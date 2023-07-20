Эксперты МАГАТЭ требуют полный доступ к Запорожской АЭС Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатки и техники на ЗАЭС

Специалисты из Международного агентства по атомной энергетике так и не нашли следов взрывчатки, мин и тяжелой военной техники на территории Запорожской атомной станции, сообщил глава организации Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что экспертам необходим доступ к крышам зданий атомных реакторов, на которых они пока так и не побывали. Заявление главы МАГАТЭ опубликовано на сайте агентства.

За последнюю неделю эксперты Международного агентства по атомной энергии провели дополнительные инспекции и обходы на Запорожской атомной электростанции, пока тяжелая военная техника, взрывчатки или мины обнаружено не было, но они все еще ждут, когда получат доступ на крыши зданий реакторов, — сказал Гросси.

Он отметил, что эксперты МАГАТЭ продолжают внимательно следить за наличием воды для охлаждения реакторов ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС и плотины на Каховском водохранилище. По его словам, сейчас критической ситуации на станции нет.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил о создании спасательного центра в Запорожской области для предупреждения о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах. По его словам, в зоне риска может находиться Запорожская атомная электростанция. Куренков также заявил, что специалисты МЧС России прорабатывают правовые механизмы использования любых подземных сооружений для укрытия населения на случай военного конфликта.