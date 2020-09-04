Эксперты из США считают, что КНДР может готовиться к пуску ракет с подлодки

https://static.news.ru/photo/a091545a-ef20-11ea-80a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch.co/Global Look Press

Власти Северной Кореи могут готовиться к пуску баллистической ракеты средней дальности с подлодки, считают эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Такое заявление исследователи сделали, изучив сними верфи Синпо на восточном побережье Северной Кореи, сделанные со спутника. На них видно судно, которое может использоваться при испытаниях баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), передаёт ТАСС.

Данные со спутников «наводят на размышления, но не дают окончательных выводов о подготовке к предстоящим испытаниям БРПЛ „Пуккынсон-3“», уточнили в Центре.

Об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа «Пуккыксон-3» («Полярная звезда — 3») в КНДР заявили 2 октября 2019 года. Новая модификация отличается от предыдущей разработки этого же типа — «Пуккынсон-1» — возросшей до 2000 км дальностью полёта. Во время испытаний ракета пролетела 450 км и набрала высоту 910 км, но, как заявили власти республики, «она могла бы пролететь дальше, если бы пуск был осуществлён под нормальным углом». Впервые «Пуккыксон-1» испытали в августе 2016 года, после чего она была переконструирована для наземного старта и получила название «Пуккыксон-2». По оценкам экспертов, дальность полёта этих ракет составляет 1300 км.

Как писал NEWS.ru ранее, Северная Корея продолжает заниматься разработкой нового ядерного оружия, сообщают СМИ со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН. Уточняется, что в данный момент КНДР могла разработать «миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки своих баллистических ракет».