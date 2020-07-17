Эксперт усомнился в вероятности столкновения войск Египта и Турции в Ливии

https://static.news.ru/photo/6979e5ca-c82b-11ea-8b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Xinhua/Global Look Press

Бои между войсками Египта и Турции на территории Ливии маловероятны. Такого мнения придерживается эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

Не думаю, что дело дойдёт до прямых столкновений между Турцией и Египтом в Ливии, ни одна из сторон не пойдёт на риск углубления конфликта, — сказал он РИА Новости.

Эксперт пояснил, что главная задача Египта состоит в том, чтобы убедить Турцию отказаться от продолжения наступления на восток, где находятся нефтеносные районы. С этой целью Каир может нарастить поставки вооружения в Ливию и активность по привлечению племён к сдерживанию сил правительства национального согласия.

Что касается Турции, то для неё важно начало политического процесса в Ливии на выгодных для себя условиях.

Ввязываться в прямой вооружённый конфликт с очередным арабским государством в регионе — не самый лучший сценарий для Анкары, — отметил Ахметов.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа. С 2014 года ему противостоит Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны. Египет поддерживает ЛНА, Турция — ПНС.

Ранее NEWS.ru писал, что палата представителей Ливии — парламент, с которым сотрудничает ЛНА, разрешила армии Египта вмешаться в ливийский конфликт. Парламентарии приветствовали слова египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси, который в присутствии представителей ливийских племён отметил, что его страна готова помочь в борьбе против иностранного вмешательства. Военные Египта вмешаются в конфликт, если «увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран», сказал он.