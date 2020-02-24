https://static.news.ru/photo/bc178022-5679-11ea-854b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской. Об этом заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

Она [российская система контроля] характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля, — цитирует его РИА Новости.

Боев считает, что в этом она имеет преимущество перед американской. Но и у системы США есть свои плюсы. Например, у неё большой запас времени предупреждения, поскольку её элементы базируются не только на континенте Соединённых Штатов, но ещё в Гренландии и Великобритании. Впрочем, по его мнению, это преимущество не столь значительно.

Ранее NEWS.ru писал, что противовоздушный купол появится над российской территорией Арктики в ближайшие годы. Его создадут с помощью зенитных ракетных систем С-400, которыми оснастят все арктические дивизионы Северного флота.