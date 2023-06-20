Эксперт: шансы на спасение застрявшего у «Титаника» батискафа близки к нулю Военэксперт Дандыкин: шансы на спасение экипажа застрявшего у «Титаника» батискафа близки к нулю

Фото: OceanGate

Батискаф Titan

Шансы на спасение членов экипажа подлодки, застрявшей в Атлантическом океане недалеко от места крушения «Титаника», близки к нулю, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, успех спасательной операции зависит от того, есть ли дополнительный аппарат со шлюзом. Эксперт также подчеркнул, что для вызволения туристов нужно много времени и подходящая погода. При условии того, что подлодка могла затонуть на глубине около 4 км, спасение людей практически невозможно, уверен он.

На такой глубине, с учетом гидрокосмоса, давления, спасение зависит от того, есть ли резервный аппарат со шлюзом, чтобы людей забирать. Там глубина 4 км. Нужно еще туда дойти, иметь подходящий аппарат, пришвартоваться, еще чтобы была хорошая погода, не штормило. А время идет. Я думаю, шансы на спасение близки к нулю. Пассажиры пытались наверняка что-то сделать. Надежда умирает последней, но шансов очень мало, — выразил мнение Дандыкин.

О пропаже подводной лодки сообщалось накануне. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедицию организовала компания OceanGate Expedition.

По данным BBC, на борту батискафа находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика OceanGate Стоктон Раш. Источники BBC уточняют, что спасатели продолжают поиски подлодки в океане, однако пока никаких признаков судна обнаружено не было.