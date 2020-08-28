Эксперт разглядел укороченный автомат Калашникова в руках у Лукашенко

https://static.news.ru/photo/3e3a1636-eaff-11ea-8b1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фото с оружием держит, скорее всего, укороченный автомат АКС-74У в тюнинге. Такую версию предложил эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.

Речь идёт о снимке, который прислала РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт на вопрос агентства РИА Новости о том, где сейчас находится Лукашенко и следит ли он за ситуацией в Минске. Эйсмонт выслала фото белорусского лидера с автоматом на фоне Дворца Независимости.

Я разглядел АКС-74У в тюнинге. Достаточно характерные моменты есть. Насколько я могу судить, это укороченный автомат Калашникова в каком-то тюнинге, судя по очертаниям цевья. Всё очень брутально, — прокомментировал фото Попенкер.

Эксперт уточнил, что такой автомат очень распространён на постсоветском пространстве и именно им вооружали экипажи боевых машин и вертолётов в качестве оружия самообороны. Этот автомат использовался как оружие ближнего боя. И уже во времена развала СССР им снабжали милицию, потому что он был компактнее, чем полноразмерные автоматы.

К слову, неделей ранее, говорит эксперт, у белорусского лидера в руках тоже был АКС-74У, но без тюнинга.

Ролик, на котором запечатлён приезд Лукашенко к резиденции, где проходила акция протеста, появился 23 августа. Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, которые охраняли порядок на акции, и дал им задание «разобраться» с протестующими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что силовики сняли оцепление от Дворца Независимости в Минске, где находится резиденция президента Александра Лукашенко. Большинство протестующих разошлись.