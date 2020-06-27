Эксперт рассказал, почему Трамп не может радикально реагировать на протесты

https://static.news.ru/photo/3a7e2b2c-b954-11ea-8c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не может предпринять решительных шагов для борьбы с волной протестов в стране, поскольку боится, что излишняя агрессия оттолкнет его избирателей.

Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на председателя совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого. Он напомнил, что полиция подчиняется штатам, а вводить в действие национальную гвардию Трамп опасается.

Подавлять протесты радикально Трамп не может и не решается, — цитирует его агентство.

Быстрицкий напомнил, что демократы поддерживают протесты и они сразу воспользуются любым промахом Трампа. В частности, сейчас они обвиняют Трампа в том, что он ничего не может сделать. На этом фоне он теряет свою популярность, что может обернуться поражением на предстоящих выборах.

Быстрицкий также убежден, что прибегать к национальной гвардии или армии в случае с протестами в США можно только если дело было бы совсем плохо. Но ситуация уже начинает сглаживаться.

Протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате чрезмерно жёстких действий полицейского при задержании. Трагедия привела к волне акций против расизма и насилия со стороны правоохранителей. Митинги стали проходить не только в Штатах, но и в Европе. Многие из них сопровождаются погромами и сносами памятников исторических личностей, которые имели отношение к работорговле. В том числе пострадали несколько монументов первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Протестующие обвиняют его в геноциде коренного населения США.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп распорядился арестовывать тех граждан США, которые будут пытаться разрушить памятники и статуи на территории страны.