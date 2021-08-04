Эксперт заявил о попытках Армении втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном

Армения пытается затянуть процесс демаркации границ, потому что решение данного вопроса в полной мере оставляет без надежд реваншистов, которые присутствуют в руководстве Армении, и заставляет отказаться от желания вернуть себе территории, которые ранее они удерживали в оккупации. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По словам эксперта, с помощью обстрелов Армения препятствует образованию Зангезурского коридора, который связал бы основную часть Азербайджана с Нахичеванью, хотя разблокирование коммуникаций и начало полноценного экономического развития предусмотрено трёхсторонними соглашениями. Таким образом, по мнению Перенджиева, армянская сторона также создаёт риски и для себя.

В условиях отсутствия границ непонятно, где должны стоять российские миротворцы, обеспечивающие безопасность в регионе, чтобы не вступать в конфликт с Азербайджаном и Турцией, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что отсутствие демаркации границ препятствует нормальному взаимодействию России с Турцией и Азербайджаном.

Пашинян фактически пытается втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном. Нам это не нужно, так как Азербайджан и, в данном случае, Турция являются нашими стратегическими партнёрами. Мы, помимо всего прочего, взаимодействуем с Азербайджаном также в рамках СНГ, — пояснил Перенджиев.

Политолог отметил, что сохранение хороших отношений с Турцией и Азербайджаном также является полезным в вопросах поддержания стабильности в Афганистане, так как в связи с выводом американских войск там сейчас вместе с Россией остались только Турция и Азербайджан.

Политические игры и ошибки Армении, как утверждает Перенджиев, привели её к большому числу негативных последствий. Во избежание повторного сценария стороны должны подписать договор о демаркации международно признанных границ и двигаться к установлению мирной жизни в Карабахе.

Ранее Пашинян заявил на заседании правительства о необходимости размещения по всей границе с Азербайджаном опорных пунктов с российскими пограничниками. Он считает, что ситуация на армяно-азербайджанской границе не успокаивается, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества. Политик предложил разместить на границе мониторинговую миссию ОДКБ.