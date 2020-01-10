https://static.news.ru/photo/23280690-3467-11ea-9a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammadreza Abbasi/dpa/Global Look Press

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт по Ирану Владимир Сажин считает, что признание Ираном вины за случайно сбитый украинский Boeing 737 может способствовать прямым контактам Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Иранцы проявили мудрость, признав то, что они случайно сбили самолёт, Тегеран не стал увиливать. Безусловно, в Вашингтоне это оценили как положительный шаг. Полагаю, в ближайшее время США и Иран будут искать пути для налаживания диалога, — заявил Сажин.

По оценке эксперта, США и Иран будут искать варианты компромиссных решений в течение ближайших 60 дней. Такие сроки связаны с решением Тегерана о новом снятии обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Ирана сообщило о том, что пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» был сбит «непреднамеренно».