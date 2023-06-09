Эксперт по туризму спрогнозировал изменение цен из-за атаки акулы в Египте Эксперт по туризму Мкртчян: из-за нападения акулы в Египте цены на путевки могут снизиться

Фото: Frank Schneider/imagebroker.com/Global Look Press

Цены на туры в Египет в ближайшее время будут зависеть от того, повторятся ли нападения акул на людей, рассказал в беседе с «Радио 1» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, если инцидент, подобный произошедшему 8 июня в Хургаде, где акула съела 23-летнего россиянина, повторится в течение пяти дней, то туристический поток может снизиться на 20-25%, а цены могут слегка опуститься.

Мы сейчас следим внимательно за тем, ту ли акулу поймали. Ее сейчас отправили на экспертизу, проводится исследование. Если это та акула, то турпоток никак не пострадает, а если будет повторное нападение, тогда будут последствия. Как правило, цены снижаются не больше, чем на 15-20% и только на ближайшие две недели, — рассказал эксперт.

Он также отметил, что нападения акул на людей в Красном море происходят достаточно часто, поэтому после инцидента в Хургаде путешественникам, желающим аннулировать тур, будет сложно вернуть себе деньги, потраченные на его покупку. По словам эксперта, турист вправе отказаться от поездки, но туроператор может доказать в суде, что он понес затраты на авиабилеты, гостиницу и так далее.

Дело в том, что сейчас туристы не идут к туроператорам за возвратом денег, потому что нападение акул в Красном море — достаточно частое явление, — признал специалист.

Он напомнил, что за 28 лет на Красном море в Египте произошло более двух десятков нападений акул на отдыхающих, из них менее десяти закончились жертвами.

Ранее стало известно, что в Хургаде поймали напавшую на россиянина акулу. Морскую хищницу отправили на экспертизу.