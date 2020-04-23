Эксперт объяснил политические «судороги» Зеленского

https://static.news.ru/photo/8530c72c-84f9-11ea-998f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Политолог Вадим Карасев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский судорожно пытается сохранить свой рейтинг. По его словам, именно этим объясняется предложение назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.

Зеленский судорожно ищет опору во власти. У него нет нормальной опоры. «Слуга народа» сыпется, постоянно нет большинства, — объяснил политолог своё мнение в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Саакашвили 22 апреля заявил: Владимир Зеленский пригласил его в правительство Украины. Политик готовится стать вице-премьером по реформам. Саакашвили анонсировал выступление в Верховной раде, на котором представит программу «неотложных изменений» в стране и план своей работы в кабмине. Он добавил, что уже детально обсудил будущие решения с премьер-министром Денисом Шмыгалём.