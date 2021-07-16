Эксперт объяснил, почему новый глава МВД Украины заговорил о Крыме

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что намерен сосредоточиться на укреплении внутренней безопасности в стране и работать над возвращением Крыма и Донбасса. Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с News.ru объяснил, зачем новый глава МВД Украины сделал подобное заявление.

По его мнению, Монастырский просто показал свою лояльность нынешней политике украинских властей, так как официальные лица страны ставят задачу вернуть Крым и Донбасс. Жарихин считает, что в этом заявлении нет ничего содержательного.

Как часть власти он заявил, что будет делать всё, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Другое дело, что таких возможностей у него нет, но Монастырский будет стараться, — отметил Жарихин.

Эксперт подчеркнул, что, учитывая нынешнюю политику Киева, Монастырский не может сказать, что Крым и Донбасс навсегда потеряны.

16 июля украинский президент Владимир Зеленский назначил Монастырского министром внутренних дел. Его кандидатуру до этого поддержали в Верховной раде.

Предшественник Монастырского Арсен Аваков, занимавший пост главы МВД с 2014 года, написал заявление об отставке 13 июля. Это решение утвердила Верховная рада. Оказалось, что инициатором ухода министра был Зеленский. Заместитель Авакова Антон Геращенко подчеркнул, что это решение давно готовилось и в узком кругу о нём было давно известно.