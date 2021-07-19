Эксперт назвал темы переговоров Путина и Алиева

Карабахский конфликт станет центральной темой на переговорах президента России Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 июля в Москве. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Россия продолжает посредническую деятельность в отношении приближения разрешения карабахского конфликта, напомнил Сергей Марков. Между тем недавно Москву посетил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Поэтому переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым необходимы для поддержания нейтральной позиции Москвы.

Россия чётко фиксирует свою нейтральность в конфликте между Арменией и Азербайджаном, поэтому все такого рода встречи паритетны, — обратил внимание Сергей Марков. — На повестке дня будет решение карабахского конфликта: речь пойдёт о передаче карт минных полей, о разблокировке транспортных коридоров, работе минской группы ОБСЕ.

По словам эксперта, к работе минской группы существуют претензии, поэтому на встрече Путина и Алиева, возможно, будет поднят вопрос реформирования этого института. Кроме того, нельзя забывать и о двусторонних отношениях России и Азербайджана: сотрудничество в области энергетики, торговли, закупок российского оружия, состояние русской общины в Азербайджане и азербайджанской в России.

Никол Пашинян провёл переговоры с Владимиром Путиным 7 июля. Как заявлялось, и.о. премьер-министра Армении прибыл в Москву, чтобы поделиться своими взглядами на ситуацию в Карабахе. По результатам встречи не было принято каких-либо совместных документов.