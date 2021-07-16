Эксперт назвал компромиссным предложение Меркель по «Северному потоку — 2»

Президент США Джо Байден в четверг, 15 июля, провёл встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили несколько вопросов, среди которых газопровод «Северный поток— 2». Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в разговоре с News.ru сообщил, что Меркель приехала в Вашингтон с компромиссным предложением по этому проекту.

По его мнению, Байден принял Меркель как действующего канцлера, который формирует плацдарм будущих отношений между США и Германией. Договорённости по итогам встречи будут переданы будущему канцлеру. Белов считает, что ни один из спорных вопросов решён не был. Байден должен учитывать позицию Сената и Когресса, которые жёстко выступают за то, чтобы «Северный поток —2» не заработал.

Байден был, наверное, готов согласиться с позицией Меркель о том, что, если после 2024 года запущенный «Северный поток —2» не будет сопровождаться транзитом через Украину, он будет остановлен. Байден нигде прямо не сказал, что он поддерживает коммерческий запуск проекта, так как Сенат и Когресс жёстко против. Как он будет решать эту проблему – это дело Байдена, — заявил Белов.

Он подчеркнул, что у немецких официальных лиц есть понимание о том, как строить отношения с США. Меркель чётко обозначила плацдарм, на основе которого будут решаться вопросы. Все эти пункты включены в «Вашингтонскую декларацию», но что будет конкретно, включая «Северный поток —2», станет видно осенью. Эксперт отметил, что пока открытым остаётся вопрос – будут ли США противодействовать сертификации или нет.

Ранее стало известно, что на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель, находящейся с визитом в США, Байден напомнил ей об обеспокоенности проектом российского газопровода «Северный поток — 2». При этом, по его словам, они абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить «использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей».