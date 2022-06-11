Экс-главу Боливии отправили за решетку на 10 лет за попытку госпереворота Бывшую и. о. президента Боливии приговорили к 10 годам тюрьмы по делу о госперевороте

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Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес признана судой виновной по делу о государственном перевороте. Её приговорили к 10 годам лишения свободы. Оглашение вердикта транслировал сайт газеты Pagina siete. Генпрокуратура просила экс-главы государства 15 лет тюрьмы. Сама Аньес заявила о своей невиновности.

Приговорить её к 10 годам лишения свободы <...>, до 10 июня 2032 года, — объявил судья.

Согласно вирдикту суда, Аньес признали виновной в «неисплнении обязанностей» сенатора и «принятии решений, противоречащих конституции».

Жанин Аньес находится под стражей с 13 марта 2021 года. енпрокуратура настаивала на 15 годах тюремного заключения. Политик называет себя жертвой политического преследования и отвергает вину.

В ноябре 2019 года президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку на фоне протестов против его переизбрания. Эти протест были поддержаны военными. Занимавшая в то время должность второго вице-спикера Палаты сенаторов Аньес объявила о принятии на себя обязанностей главы государства до момента проведения новых выборов. также она назначила свой кабинет министров.

В результате суд посчитал, что процедура противоречила конституции страны , в октябре 2020 года прошло новое голосование, президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.