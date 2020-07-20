Экс-глава СБУ рассказал, как Россия может разбомбить Украину

https://static.news.ru/photo/036b8a44-ca7f-11ea-9b79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может разгромить Украину, даже не пересекая границу Незалежной. Об этом заявил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко. По его словам, вооружённый конфликт на юго-востоке страны может закончиться так же, как в Югославии — без наземного компонента.

В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент — они поразят наши цели, — цитирует его KP.RU.

Смешко подчеркнул, что Россия вряд ли развяжет войну против Украины, если Киев не даст такой повод.

Ранее американские СМИ со ссылкой на исследование бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука сообщили, что Россия разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, которая предполагает внедрение в глубины Чёрного моря гидроакустических систем. Российские специалисты якобы занимаются подготовкой «подводного плацдарма как элемента тотального контроля за Чёрным морем и переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду».

Как отмечают украинские эксперты, такие системы, как «Дельта-МГА», предназначенные для наблюдения за оружием вероятного противника, размещаются на объектах «Турецкого потока» и будут установлены на «Голубом потоке», писал NEWS.ru.