Экс-адвокат президента США: Трамп назвал Путина богатейшим человеком в мире

https://static.news.ru/photo/9e7be3fc-f1f9-11ea-b476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп называл своего российского коллегу Владимира Путина диктатором и царём, а также богатейшим человеком в мире. Об этом в своей книге написал бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн.

Книга «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа» вышла в свет 8 сентября. Ранее автор был осуждён за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с пандемией коронавируса. После этого экс-адвокат президента Соединённых Штатов стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился выпустить Коэна из тюрьмы, передаёт РИА Новости.

Путин — не президент России, он — правитель, он — диктатор, он — царь. Он может делать, что хочет. Он будет лидером до конца своей жизни, — цитирует президента США Коэн.

По его словам, Дональд Трамп показывал фотографию в газетной статье о «Газпроме», где были изображены 25 нефтевозов, 20 из которых направлялись в одну сторону, а пять — в другую. Американский лидер был убеждён, что эти пять машин — для Владимира Путина.

Также президент США называл российского коллегу богатейшим человеком в мире. Он, по словам Коэна, объяснял это тем, что Путин контролирует 25% российской экономики, включая крупный бизнес, а также компании, как «Газпром».

При этом, пишет Коэн, Дональд Трамп утверждал, что президент РФ использует олигархов, чтобы инвестировать собственные средства.

Это всё, что они делают — инвестируют деньги Путина. Есть банк в Швейцарии, у которого только один клиент. Путин владеет более чем триллионом долларов, — цитирует якобы слова Трампа автор книги.

По словам экс-адвоката, во время предвыборной кампании он начал думать, что Трамп втайне хотел такую же власть, как у Путина, для себя.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин объяснил, почему президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина «шахматистом мирового уровня». Таким же образом американский лидер «окрестил» председателя КНР Си Цзиньпина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Кроме того, Трамп предложил своему сопернику на грядущих выборах, бывшему вице-президенту Джо Байдену пройти тест на умственные способности, ведь в случае победы ему придётся иметь дело с умными «шахматистами мирового уровня». По словам Подберёзкина, глава Белого дома просто объективно оценил реальность. Как заметил эксперт, многие политики действительно не отличаются адекватностью, хотя это качество и является очень важным. Трампа же историк назвал реалистичным политиком, идущим от бизнеса и называющего вещи своими именами.

Американский президент понимает, что РФ за последние десятилетия достигла успехов, что и говорит о результатах деятельности Путина. Российский лидер находится у власти уже 20 лет. И ему, как посчитал эксперт, досталось государство, которое только символически являлось «страной, имеющей суверенитет», писал NEWS.ru.