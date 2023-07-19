Экономист объяснил, почему США испугались валюты БРИКС Экономист Дудчак предрек потерю долларом доминирующего положения из-за валюты БРИКС

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Создание единой валюты стран БРИКС действительно потеснит доллар на мировом рынке и скажется на экономическом положении США, рассказал в беседе с «360» экономист, политолог Александр Дудчак. Он подтвердил, что в мире идет активный процесс дедолларизации, в котором Штаты, привыкшие считать мир своей подконтрольной территорией, увидели «восстание».

Попытки стран восстанавливать свой суверенитет они воспринимают как мятеж. Но, с другой стороны, процесс дедолларизации идет, — пояснил эксперт.

По его словам, в последнее время идет обсуждение создания собственной валюты стран БРИКС по аналогии с евро и в воплощении этой идеи заинтересованы многие страны. При этом, как полагает экономист, деньги БРИКС не столько сместят американскую валюту, сколько станут альтернативой доллару.

Да, это будет удар по США, по долларовой части мира. Это будет справедливо, я думаю. Но, чтобы прямо сместит... Пока речь идет о том, что подвинет, — высказал мнение Дудчак.

Ранее аналитик Андрей Маслов высказал опасения, что единая валюта БРИКС может создать экономические проблемы для стран — участниц Блока. Это связано с различной политикой, экономикой и географией государств, которые планируют использовать валюту для расчетов.