Экономист назвал интересы Китая в Казахстане

Китай вложился в Казахстан незначительно, его основные инвестиции — это развитие инфраструктуры, сообщил руководитель Центра социально-экономических исследований Китая доктор экономических наук Андрей Островский изданию argumenti.ru. К примеру, в 2000-е годы КНР вложила более $28 млрд, в том числе в строительство газопровода из Туркмении в Китай, отметил он.

Так, в 2020 году объём внешней торговли КНР с Казахстаном составил всего $21,5 млрд (0,46% объёма внешней торговли), где в импорте из Казахстана в КНР преобладают энергоресурсы (нефть, природный газ и цветные металлы), в экспорте — промышленные товары и товары народного потребления, — описал Островский масштаб сотрудничества стран.

Он добавил, что важная роль принадлежит зоне свободной торговли на границе Казахстана и Китая — Хоргос — Джаркент. По словам экономиста, она имеет ключевое значение для закупки потребительских товаров для казахов.

Ранее в МИД КНР призвали не допустить войны в Центральной Азии. Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым также заявил, что Китай и Россия должны противодействовать вмешательству внешних сил в дела региона.