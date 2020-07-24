Джонсон рассказал, когда Британия победит коронавирусную инфекцию

https://static.news.ru/photo/0d377e3e-cd9a-11ea-a78f-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страна полностью справится с коронавирусной инфекцией к середине 2021 года.

К середине следующего года страна оставит позади коронавирус. Но я должен быть откровенным: я всё ещё думаю, что впереди нас ждут трудные времена в борьбе с вирусом, — рассказал премьер во время посещения одной из лондонских поликлиник.

Политик убеждён, что страну ждут тяжёлые времена в экономике, но Великобритания справится с этим и станет ещё сильнее.

Джонсон встретился с врачами и медсёстрами. Они обсудили важность здорового образа жизни и вопросы вакцинации. Джонсон считает, что коронавирус ещё может вернуться, несмотря на снижение числа случаев заболевания. Говоря о здоровом образе жизни, политик призвал людей худеть.

Снижение веса — это, честно говоря, один из способов, которым вы можете понизить риск, который исходит от COVID-19, и это способ укрепить общее здоровье, — заявил Джонсон.

Он признался, что скинул шесть килограммов, занимаясь физкультурой и ограничивая себя в еде. Политик заявил, что представит национальный план по борьбе с ожирением на этой неделе.

Одна из медсестёр рассказала, что в поликлинике можно сделать прививки. Джонсон поддержал эту тему. Он заявил, что всем нужно прививаться, чтобы избежать многих опасных заболеваний.

Эти антипрививочники. Они чокнутые, они чокнутые, — возмутился премьер.

После встречи Джонсон сообщил о расширении бесплатной государственной программы вакцинации от гриппа. Ей могут воспользоваться ученики некоторых школ, а также граждане в возрасте от 50 до 64 лет, которые находятся в списке особо уязвимых пациентов, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения намерена обновить рекомендации по коронавирусной инфекции.