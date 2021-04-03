Джабаров: санкциями против Севастополя Киев признал Крым российским

https://static.news.ru/photo/bbad4fac-9572-11eb-b15b-96000091f725_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией. Об этом заявил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввёл в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и 11 других предприятий. Санкции коснулись в том числе завода «Молот-Механика» и Севмормаш из Севастополя.

Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, поскольку против себя же санкции не вводят, — цитирует Джабарова РИА Новости.

Он добавил, что при составлении санкционного списка не обошлось без Вашингтона. Киев просто не обладает необходимой информацией.

При этом Джабаров обратил внимание, что хотя Киев и идёт на обострение отношений с Москвой, Украина продолжает зарабатывать деньги на прокачке российского газа.

Как писал NEWS.ru, после возвращения Крыма в состав Украины Киев выдворит с полуострова российских граждан, которые переехали на эту территорию, рассказал украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, эти люди — пособники преступлений российской власти. Он отметил, что законодательство Украины предусматривает выдворение из страны иностранцев.