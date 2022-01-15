Движение судов в Босфорском проливе остановили из-за поломки сухогруза

Поломка сухогруза, направлявшегося в Румынию, стала причиной остановки движения судов в Босфорском проливе. Причём движение заблокировано в обоих направлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление береговой охраны Турции.

Движение судов в обоих направлениях остановлено из-за поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза, — уточняется в сообщении.

Босфорский пролив, соединяющий Чёрное море с Мраморным, является самым узким межконтинентальным проливом в мире. По его обеим сторонам расположен город Стамбул. Минимальная ширина пролива составляет 700 м при глубине фарватера от 33 до 80 м.

Ранее стало известно, что в марте 2021 года Суэцкий канал оказался полностью заблокирован, когда сел на мель контейнеровоз Ever Given. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов. Управление Суэцкого канала назвало косвенным виновником инцидента капитана контейнеровоза.