Движение 14 судов в Черном море согласовали без участия России Турция, Украина и ООН согласовали план движения 14 судов в Черном море без участия России

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Турция, Украина и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в рамках «черноморской зерновой инициативы», сообщили в Совместном координационном центре (СКЦ). Отмечается, что согласование происходило без участия России. Делегация ООН проинформировала российскую сторону о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ, сообщает РИА Новости.

Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и двух прибывающих, — сказано в публикации.

В СКЦ рассказали журналистам, что все участники координируют действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в соответствии с процедурами.

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.