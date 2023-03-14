Дрон-разведчик США Reaper упал у Крыма: как это случилось, что теперь будет США обвинили Россию в столкновении Су-27 и беспилотника MQ-9 над Черным морем. Министерство обороны РФ эту информацию опровергло

Фото: mago stock&people/Global Look Press

Беспилотник MQ-9 Reader

14 марта Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) сообщило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Однако Министерство обороны РФ эту информацию опровергло, заявив, что контакта с дроном-разведчиком ВВС США не было. Подробности инцидента — в материале NEWS.ru.

Что известно о падении БПЛА MQ-9 Reaper, было ли столкновение с Су-27

В ответ на обвинения в столкновении российских Су-27 с американским MQ-9 Reaper Минобороны РФ пояснило, что утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации.

Полет БПЛА, заявили в МО РФ, осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.

С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 09:30 беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, — говорится в заявлении ведомства.

Российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с дроном США, подчеркнули в Минобороны.

Как версию падения MQ-9 озвучили в США

По версии представителей армии США, утром 14 марта один из российских Су-27 задел винт MQ-9, в результате американским силам пришлось сбить дрон в международных водах, после чего он был «полностью потерян». По данным американской стороны, несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 «безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом».

В Европейском командовании ВС США уточнили, что дрон упал в международные воды. Эту информацию подтвердил Пентагон. В США не стали скрывать, что дрон ВВС выполнял разведзадачи.

«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию, который находился сегодня в международном воздушном пространстве над Черным морем», — заявили в Европейском командовании ВС США.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребители Су-27

Что теперь?

Президент США Джо Байден был сразу проинформирован об инциденте. Госдеп сообщил, что США намерены провести диалог с Россией по этому вопросу и выразить обеспокоенность по поводу случившегося с беспилотником над Черным морем. США вызвали посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Несмотря на этот инцидент, в администрации Байдена заявили, что США продолжат полеты в районе Черного моря.

Фото: U.S. Army Истребитель F-16

MQ-9 Reaper. Что это за аппарат?

MQ-9 Reaper — модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics) для использования в ВВС США, ВМС США и Британских ВВС.

Первый полет состоялся 2 февраля 2001 года. Аппарат создан на основе беспилотника MQ-1 Predator. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 м. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 Reaper равна 24 часам.

Первый MQ-9 Reaper был поставлен ВВС США в марте 2007 года, а уже в октябре аппараты данного типа выполняли боевые задания в Афганистане. Аппарат также используется для патрулирования границы с Мексикой. По данным СМИ, MQ-9 Reaper использовался при ликвидации иранского генерал-майора Касема Сулеймани в 2020 году.

В конце января 2023 года журналисты американского издания The Hill опубликовали статью, в которой заявили, что США могут поставить Украине «самое мощное оружие», в том числе БПЛА MQ-9 Reaper.