Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп передал главе КНДР Ким Чен Ыну письмо. Глава государства поздравил своего азиатского коллегу с днём рождения.
Письмо от Дональда Трампа с поздравлениями северокорейской стороне президента Республики Корея Мун Чжэ .
В послании глава Белого Дома поздравляет Ким Чен Ына с днём рождения, который тот отпраздновал 8 января. О передаче письма
Ранее NEWS.ru писал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался от поздравления жителей страны в Новым годом утром 1 января. Вместо этого по телевизору показали заседание ЦК Трудовой партии КНДР.
В ходе мероприятия глава государства заявлял, что в стране появятся новые виды стратегического вооружения.
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