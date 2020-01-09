https://static.news.ru/photo/b6d7a704-3383-11ea-b30f-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын и Дональд Трамп Фото: NEWSIS/Xinhua/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп передал главе КНДР Ким Чен Ыну письмо. Глава государства поздравил своего азиатского коллегу с днём рождения.

Письмо от Дональда Трампа с поздравлениями северокорейской стороне президента Республики Корея Мун Чжэ .

В послании глава Белого Дома поздравляет Ким Чен Ына с днём рождения, который тот отпраздновал 8 января. О передаче письма сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на советника президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ёна.

Ранее NEWS.ru писал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался от поздравления жителей страны в Новым годом утром 1 января. Вместо этого по телевизору показали заседание ЦК Трудовой партии КНДР.

В ходе мероприятия глава государства заявлял, что в стране появятся новые виды стратегического вооружения.