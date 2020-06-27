ДНР закрыла границу с Украиной с 28 июня

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Предложение провести специальную сессию Генассамблеи ООН в формате видеоконференции для того, чтобы усилить солидарность в борьбе с коронавирусом, которое выдвинул президент Азербайджана Ильхам Алиев, поддержали около 130 членов всемирной организации, что достаточно для проведения мероприятия. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев во время выступления на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией как образец глобальной солидарности выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной...