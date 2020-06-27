ДНР закрыла границу с Украиной с 28 июня

https://static.news.ru/photo/371587cc-b8fb-11ea-ab73-fa163e074e61_660.jpgФото: Alexander Rekun/Global Look Press
Самопровозглашённая Донецкая народная республика с 00:00 28 июня закрыла движение через пропускные пункты на границе с Украиной. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.
Приостановить с 00:00 часов 28 июня 2020 года действие подпунктов 8.2.и 8.3 пункта 8 Указа Главы Донецкой народной республики от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима повышенной готовности», — говорится в опубликованном на сайте правительства республики документе.
Депутат НС ДНР Владислав Бердичевский написал в своём Telegram-канале, что граница с Украиной будет закрыта до нормализации ситуации с пандемией в Украине.
Ранее ДНР открыла границы с Украиной, Россией и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
Как сообщал NEWS.ru ранее, глава немецкого МИД Хайко Маас заявил о вероятности второй волны пандемии коронавируса. По его словам, она может привести к закрытию границ внутри содружества.