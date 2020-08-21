Дипломаты РФ сопровождают до границы высланных из Белоруссии журналистов

https://static.news.ru/photo/f586e8da-e3e0-11ea-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистов Русской службы «Радио Свобода», депортированных из Белоруссии, до границы сопровождают российские дипломаты. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

Белорусская сторона оперативно уведомила нас, что были задержаны журналисты Русской службы «Радио Свобода», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время все журналисты отпущены. Сотрудники посольства сопровождают их до границы с Россией.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников пресекать «деструктив» в СМИ вплоть до лишения аккредитации. В частности, лидер страны выразил своё недовольство работой изданий Би-би-си и «Радио Свобода».