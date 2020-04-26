Дипломаты предупредили россиян о продлении комендантского часа на Шри-Ланке

Посольство РФ предупредило о продлении комендантского часа властями Шри-Ланки из-за коронавируса.
Согласно решению правительства, в дистриктах Коломбо, Гампаха, Калутара и Путталам комендантский час продлится до 05:00 4 мая. На остальной территории острова ограничения будут действовать с 27 апреля по 1 мая с 20:00 до 05:00, а затем с 1 мая с 20:00 до дальнейших распоряжений,
В тех районах, где будет снят комендантский час жителям можно будет выход на улицу только для приобретения лекарств и продовольствия. Также будет запрещено передвижение между дистриктами.
По последним данным, на острове диагностировано 420 случаев коронавируса. Погибли семеро.
Как сообщал ранее NEWS.ru, с целью противодействовать распространению коронавируса на Шри-Ланке из тюрем временно выпустили 2961 заключённого. Их выпустили под залог.
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