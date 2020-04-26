Дипломаты предупредили россиян о продлении комендантского часа на Шри-Ланке

https://static.news.ru/photo/c65c0914-87bf-11ea-8770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Krishan Kariyawasam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство РФ предупредило о продлении комендантского часа властями Шри-Ланки из-за коронавируса.

Согласно решению правительства, в дистриктах Коломбо, Гампаха, Калутара и Путталам комендантский час продлится до 05:00 4 мая. На остальной территории острова ограничения будут действовать с 27 апреля по 1 мая с 20:00 до 05:00, а затем с 1 мая с 20:00 до дальнейших распоряжений, пишет РИА Новости.

В тех районах, где будет снят комендантский час жителям можно будет выход на улицу только для приобретения лекарств и продовольствия. Также будет запрещено передвижение между дистриктами.

По последним данным, на острове диагностировано 420 случаев коронавируса. Погибли семеро.

Как сообщал ранее NEWS.ru, с целью противодействовать распространению коронавируса на Шри-Ланке из тюрем временно выпустили 2961 заключённого. Их выпустили под залог.