Девять государств НАТО поддержали членство Украины в блоке

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Девять государств Североатлантического альянса (НАТО) официально поддержали членство Украины в военно-политическом блоке, сред них: Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия, говорится в совместном заявлении глав вышеперечисленных государств опубликованном на официальном сайте президента Польши Анджея Дуды. Лидеры этих стран также призвали своих союзников усилить военную помощь для Киева.

Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России [присоединить] какие-либо украинские территории. Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины, — говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался давать точный ответ касаемо возможного вступления Украины в блок. По его словам, «Альянс держит двери открытыми для всех европейских стран, которые имеют право подать заявку», но решение принимается совещанием 30 стран-членов. Он напомнил, что блок не является стороной конфликта на Украине и носит оборонный характер.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее отреагировала на заявку Киева на вступление в НАТО и заявила, что нельзя допустить втягивание Альянса в конфликт на Украине. Министр иностранных дел добавила, что Берлин делает всё возможное, чтобы этого не допустить. Она при этом указала, что Германия продолжит оказывать поддержку Киеву. Она также назвала присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России грубым нарушением Устава ООН.