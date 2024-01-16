Девять человек погибли в аварии с пассажирским автобусом в Турции

Фото: DHA

Пассажирский автобус перевернулся на юго-востоке Турции, сообщает телеканал TRT Haber. В результате аварии погибли девять человек, еще 30 пострадали. Автобус следовал из Антальи в Мерсин и по неизвестной в настоящий момент причине столкнулся с барьерами на выезде из туннелей Сарыер в районе Айдынчык, после чего перевернулся. Граждан России среди жертв нет.

К сожалению, в результате потери управления он упал в кювет. В результате ДТП девять наших граждан погибли, а 30 наших граждан получили ранения и были переведены в больницы близлежащих районов и центра города Мерсин, — заявил губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан.

В Нижегородской области ранее произошло ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого пострадали 11 человек, один из них скончался. Транспортные средства столкнулись на Кстовской объездной дороге, автобус перевозил рабочих местного предприятия.

До этого посольство России на Шри-Ланке сообщило о гибели российского туриста в ДТП. Авария с участием туристического автобуса и грузовика произошла 5 января. В пассажирском транспортном средстве находились и другие россияне, они также пострадали — им оказали первую помощь на месте, а затем отпустили.