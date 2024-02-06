Куры Бекхэма снесли первые два яйца Дэвид Бекхэм поделился снимками первых яиц из домашнего курятника

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дэвид Бекхэм

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился фотографиями первых яиц, которые снесли его куры. Супруг Виктории Бекхэм в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвал это первым достижением. Ранее он решил завести домашнее хозяйство и разводить кур.

У нас появилось первое яйцо, ребята, — написал он.

В качестве подкрепления семейной идиллии Дэвид Бекхэм также показал семейное фото, где запечатлены дети и жена. Также он поделился фото, где читает книгу по уходу за курами.

Ранее певица Виктория Бекхэм в документальном фильме Beckham на Netflix признала, что она и ее супруг пережили критический момент в браке во время слухов об измене футболиста в 2004 году. По словам исполнительницы, они «были друг против друга» и находились на грани развода, но смогли сохранить семью.