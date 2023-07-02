Десятки тысяч израильтян вышли на митинг против реформы Нетаньяху Десятки тысяч вышли на митинг в Тель-Авиве после провала переговоров по судебной реформе

Фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Израиле десятки тысяч протестующих собрались 1 июля в центре Тель-Авива на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Акция протеста проводится уже в 26 раз подряд. На этот раз она организована на фоне провала переговоров между правящей коалицией и оппозицией — стороны пытались найти компромисс в продвижении нового законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценкам аналитиков, на улице Каплан в Тель-Авиве собралось около 130 тысяч человек. В свою очередь организаторы протестов заявляют, что по всей стране на митинги вышли около 300 тысяч граждан. Перед началом митинга небольшая группа протестующих заблокировала центральную автомагистраль города, но полиции удалось оперативно нормализовать движение.

Главным спикером акции выступил мэр Тель-Авива Рон Хулдай, который подверг критике намерение коалиции в одностороннем порядке продвигать судебную реформу, включая законопроект об отмене «фактора разумности». Также организаторы призывали участников митинга присоединиться к акции по блокировке подъездных путей к аэропорту имени Бен-Гуриона. Она намечена на 3 июля.

Ранее Биньямин Нетаньяху в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявил, что правительство Израиля не станет продвигать самый спорный пункт судебной реформы — законопроект, наделяющий парламент возможностью отменять решения Верховного суда. Также Нетаньяху обещал пересмотреть законопроект, дающий правящей коалиции больше полномочий по назначению судей.

Массовые протесты в Израиле против судебной реформы проходят 26 недель подряд. Ее противники опасаются, что реформа ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и даст возможность парламентариям оспаривать его решения, а также позволит правительству контролировать процедуру назначения судей.

Израильский политолог Саймон Ципис ранее заявил, что акции протеста в Израиле могут закончиться расколом коалиции и пятыми за четыре года внеочередными парламентским выборами. Кроме того, над страной нависла угроза военного переворота, отметил эксперт. Он добавил, что такой вариант разрешения политического кризиса в Израиле может оказаться более правильным.