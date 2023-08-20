Дерипаска анонсировал начало мирных переговоров по Украине Дерипаска: мирные переговоры по Украине могут начаться в конце сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться уже в конце сентября, заявил в своем Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, власти США постоянно раскручивают военные конфликты и напряженность по всему миру и это отражается на экономике страны. Предприниматель считает, что сейчас Вашингтону нужно найти компромисс с «врагами Америки».

Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США. <...> Будет необходим поиск компромисса с «врагами Америки». <...> Да и, похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября, — написал Дерипаска.

По его мнению, Соединенным Штатам придется пойти на диалог с Китаем, а о России они на какое-то время забудут. За это время в стране можно будет развить инфраструктуру, железные дороги, дороги и пограничные переходы, а также полностью перевести на цифровые рельсы торговлю и таможенные процедуры, считает предприниматель. По его прогнозам, Россия сможет привлечь инвесторов из дружественных стран и переориентироваться на южный и восточный рынки за 5–7 лет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ближайшем будущем переговоров между Москвой и Западом по Украине не будет. По его словам, западные спонсоры провоцируют Киев на повышение ставок. Лавров добавил, что Москва рассматривает «лицемерные призывы Запада к переговорам» как уловку в попытке выиграть время для ВСУ. При этом общая помощь западных стран Киеву за время военной операции превысила $160 млрд.