Депутат Никонов объяснил свои слова о «подарке» Казахстану со стороны РФ

https://static.news.ru/photo/060c6d4e-3c8b-11eb-b09f-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Никонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов объяснил своё выступление в эфире Первого канала, в ходе которого он назвал территории Казахстана «большим подарком со стороны России и СССР».

Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра». Пользуюсь случаем, чтобы ещё раз выразить самые тёплые чувства в адрес братского народа Казахстана, — написал Никонов в своём Telegram-канале.

Ранее МИД Казахстана передал ноту российской стороне в связи с высказыванием российского парламентария. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что участившиеся провокационные высказывания отдельных российских политиков в отношении Казахстана наносят серьёзный ущерб дружеским отношениям между государствами.

Как сообщал NEWS.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о планах построить на территории страны завод для производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».