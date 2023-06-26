Депутат бундестага объяснил победу «Альтернативы для Германии» в Тюрингии Депутат бундестага Шмидт связал победу «Альтернативы для Германии» в Тюрингии с ошибками правящей коалиции

Фото: Martin Schutt/dpa/picture-alliance/TASS

Роберт Зессельман (в центре)

Успехи партии «Альтернатива для Германии» связаны с ошибками правящей коалиции, среди них — «безумная энергетическая политика» и риски, связанные с поддержкой Украины, высказал NEWS.ru мнение депутат бундестага из фракции «АдГ» Ойген Шмидт. Политик прокомментировал итоги муниципальных выборов в восточной земле Тюрингия, где впервые в новейшей немецкой истории районную администрацию возглавил кандидат от «Альтернативы».

Последние успехи «Альтернативы» обусловлены в значительной мере многочисленными ошибками правящей коалиции: рекордная инфляция, рецессия немецкой экономики, высокие цены на энергоносители вследствие безумной энергетической политики, засилие экологической повестки, а также многочисленные риски, связанные с поддержкой конфликта на Украине. При этом правительство пока еще не готово ни по одному из пунктов изменить свой политический курс и продолжает терять поддержку избирателей, — заявил Шмидт.

По мнению депутата, победа Роберта Зессельмана в округе Зоннеберг «открывает новую страницу в истории успехов партии». До сих пор она была представлена в Европарламенте, в бундестаге и в земельных ландтагах (парламентах).

«Альтернатива» начинает прибирать власть к рукам на местах. Этот локальный успех связан с общим ростом ее популярности среди избирателей. По последним опросам, она уверенно закрепилась на втором месте, обогнав все партии правящей коалиции. Для Германии это стало настоящей сенсацией. А в землях бывшей ГДР «АдГ» и вовсе вырвалась на первое место, что в преддверии выборов в следующем году в трех восточных землях (в ландтаги Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга. — NEWS.ru) становится настоящей головной болью для правящих элит. Ведь в случае победы «Альтернатива» сможет сама выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра, — отметил Шмидт.

Он считает, что правящие элиты «пребывают в панике». Именно поэтому власти начали через СМИ осторожно прощупывать общественное мнение на предмет возможного запрета «Альтернативы». При этом они «пока не могут решиться на подобный шаг, опасаясь широких общественных волнений».

Напомним, 25 июня кандидат от «Альтернативы» 50-летний юрист и депутат ландтага в Эрфурте Роберт Зессельман победил во втором туре местных выборов на юге Тюрингии. Он набрал 52,8% голосов, опередив действующего главу администрации Юргена Кеппера от Христианско-демократического союза (47,2%).